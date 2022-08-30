Архипелаг Новая Земля, Архангельская область, , 12:25 — REGNUM На архипелаге Новая Земля военнослужащие 12-го Главного управления (ГУ) Министерства обороны России установили и открыли православный крест на месте останков старинного креста, установленного экспедицией Фёдора Петровича Литке в 1822 году. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Архипелаг Новая Земля © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Военнослужащие совместно с воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в апреле 2021 года на двух транспортёрах «Алеут» совершили 25-километровый марш-бросок из посёлка Северный на побережье пролива Маточкин Шар в район мыса Бараньего. На месте найденного обломка креста был установлен восьмиметровый православный крест».

С инициативой о восстановлении духовного символа «нерушимости Арктических границ России, божественной защиты и помощи от всех невзгод и природных стихий» выступило командование Центрального полигона.

Молебен и обряд освящения православного креста провёл епископ Нарьян-Марский и Мезенский Владыка Иаков. В торжественном открытии установленной святыни приняли участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и начальник 12-го ГУ генерал-лейтенант Игорь Колесников.

Выдающийся российский учёный-географ, путешественник, адмирал русского флота Фёдор Петрович Литке является одним из инициаторов и учредителей Русского географического общества. Во время экспедиции на Новую Землю 0экспедиция Литке 17 августа 1822 года по традиции установила православный крест на мысе Бараний.

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