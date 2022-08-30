На Новой Земле установили православный крест на месте экспедиции Литке
Архипелаг Новая Земля, Архангельская область, 30 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На архипелаге Новая Земля военнослужащие 12-го Главного управления (ГУ) Министерства обороны России установили и открыли православный крест на месте останков старинного креста, установленного экспедицией Фёдора Петровича Литке в 1822 году. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
С инициативой о восстановлении духовного символа «нерушимости Арктических границ России, божественной защиты и помощи от всех невзгод и природных стихий» выступило командование Центрального полигона.
Молебен и обряд освящения православного креста провёл епископ Нарьян-Марский и Мезенский Владыка Иаков. В торжественном открытии установленной святыни приняли участие заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко и начальник 12-го ГУ генерал-лейтенант Игорь Колесников.
Выдающийся российский учёный-географ, путешественник, адмирал русского флота Фёдор Петрович Литке является одним из инициаторов и учредителей Русского географического общества. Во время экспедиции на Новую Землю 0экспедиция Литке 17 августа 1822 года по традиции установила православный крест на мысе Бараний.
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