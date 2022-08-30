София, 30 августа, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Национальный союз работников такси Болгарии (НСТ) обратился к правительству страны с призывом санкционировать увеличение стоимости проезда в автомобилях таксомоторных компаний на 30 процентов. Об этом 30 августа сообщает софийская газета «Факты».

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Как заявил секретарь НСТ Петар Владимиров, на сегодняшний день абсолютное большинство таксистов в Болгарии работает в убыток себе, причем выделяемой государственной помощи не хватает даже на элементарное техническое обслуживание транспортных средств.

«Только за последние полгода цены на топливо в Болгарии выросли на 75%, аренда машин — на 30%, — отметил, в частности, он. — Если в ближайшее время действующий Совет министров Болгарии не озаботится нашими проблемами, мы выйдем на общенациональную акцию протеста».

29 августа премьер-министр временного правительства Болгарии Гылыб Донев не исключил возможности удовлетворения требования НСТ. «Да, поездка в такси может подорожать в среднем на треть», — резюмировал, глава болгарского кабмина.

Напомним, работа такси в Болгарии контролируется государством.