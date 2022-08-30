Ярославль, , 12:23 — REGNUM Водитель бензовоза, столкнувшегося с машиной скорой помощи на трассе «Ярославль — Кострома» в деревне Воробино, погиб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный врач Ярославской ЦРБ Андрей Шошин.

Авария под Ярославлем Yarnews.net

Таким образом, количество жертв автокатастрофы выросло до четырёх. По предварительной информации, пострадала также женщина, ехавшая в легковом автомобиле.

«По непонятной пока причине бензовоз выехал на полосу встречного движения, сложился и какие-то время ехал по ней. Может, техническая неисправность, может, что-то ещё. Машина скорой помощи ехала навстречу, в ней ехали три человека. Все они погибли, вероятно, ещё до возгарания. Дальше бензовоз отнесло в сторону шумовых экранов, он их пробил, фура перевернулась и загорелась», — рассказал Андрей Шошин.

Погибшая бригада относилась к Ярославской ЦРБ и базировалась в селе Туношна неподалёку от Воробина. Скорая помощь ехала на вызов. Водителю было чуть больше 60 лет. Старшему фельдшеру было более 60 лет, она продолжала работать, находясь на пенсии. Также погибла младший фельдшер, ей не было и 40 лет.

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