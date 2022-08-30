Стокгольм, 30 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Вооруженные силы Швеции провели необъявленную проверку готовности к северу от города Каликс. В учениях приняли участие 700 военнослужащих из разных армейских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба шведских вооружённых сил.

Mil.ru Солдат армии Швеции

«Мы проверяем способность подразделений к быстрому развёртыванию из разных частей страны на севере Швеции. Военнослужащие должны решать различные боевые задачи <…> Проверка способности армии решать задачи боевыми патронами является жизненно важной частью проверки боеготовности. Когда мы это сделаем, мы увидим, что вся система действительно работает», — отметил Бенгт Франссон, командующий учениями.

Стрельбы в северной части Швеции проводились танками, артиллерийскими орудиями, а также принимали участия подразделения рейнджеров.

По словам Франссона, проверка боеготовности доказала, что у Швеции есть возможности для быстрого сбора войск и совместных учений различных подразделений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита на военную базу в Кэмбридж-Бэй (арктический канадский регион Нунавут) заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО увеличивает интерес альянса к Арктике.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД ШвецииАнн Линде заявила о том, что переговоры Турции и Швеции по членству последней в НАТО стали труднее.

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