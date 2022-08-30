Москва, , 12:22 — REGNUM Обстрелы Херсонской области всё чаще совершаются с использованием вооружения натовского образца. Об этом 30 августа заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«К сожалению, большому сожалению, это так называемое высокоточное оружие. Буквально час назад я лично своими глазами видел остатки этой ракеты с аббревиатурой, которая нанесена», — заявил Леонтьев.

«Я хочу сказать, что ежедневно многократно, к сожалению, уже не один, не два раза, а больше 10 раз за прошедшие сутки этим оружием, ракетными ударами был накрыт наш город», — указал он.

По данным Минобороны РФ, в ходе попытки наступления ВСУ 29 августа потеряла 26 танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составляют более 560 военнослужащих.