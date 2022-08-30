Донецк, , 12:20 — REGNUM Высшие учебные заведения Донецкой Народной Республики начнут учебный год в дистанционном режиме. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Dnronline.su

«Институты — пока принято решение с учётом того, что почти все они находятся в опасных локациях, с учётом возможностей противника обстрелять наши высшие учебные заведения, они пока будут учиться в дистанционном режиме», — сказал Пушилин, отвечая на вопросы журналистов.

Он также рассказал, что менее половины школ ДНР начнут занятия 1 сентября в очной форме.