Петрозаводск, , 12:28 — REGNUM В ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР погибли еще четыре уроженца Республики Карелия. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Рядовой Дмитрий Можейко Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»

Исполняя воинский долг в ходе спецоперации, погибли рядовой Дмитрий Можейко, рядовой Михаил Гаттунен, сержант Сергей Евстифеев и рядовой Алексей Саватькин.

Рядовой Михаил Гаттунен Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»

Сержант Сергей Евстифеев Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»

Рядовой Алексей Саватькин Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»

«Приношу родным и близким самые глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами», — написал Парфенчиков.

С начала специальной военной операции Карелия потеряла не менее 29 бойцов. Среди них были и военнослужащие, и добровольцы.

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