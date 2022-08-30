Петрозаводск, 30 августа 2022, 12:28 — REGNUM В ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР погибли еще четыре уроженца Республики Карелия. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Рядовой Дмитрий Можейко
Рядовой Дмитрий Можейко
Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»

Исполняя воинский долг в ходе спецоперации, погибли рядовой Дмитрий Можейко, рядовой Михаил Гаттунен, сержант Сергей Евстифеев и рядовой Алексей Саватькин.

Рядовой Михаил Гаттунен
Рядовой Михаил Гаттунен
Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»
Сержант Сергей Евстифеев
Сержант Сергей Евстифеев
Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»
Рядовой Алексей Саватькин
Рядовой Алексей Саватькин
Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте»

«Приношу родным и близким самые глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами», — написал Парфенчиков.

С начала специальной военной операции Карелия потеряла не менее 29 бойцов. Среди них были и военнослужащие, и добровольцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Уроженец Карелии погиб при защите Донбасса