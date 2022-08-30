Петрозаводск, 30 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции России на территории бывш. УССР погибли еще четыре уроженца Республики Карелия. Об этом 30 августа сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» Рядовой Дмитрий Можейко

Исполняя воинский долг в ходе спецоперации, погибли рядовой Дмитрий Можейко, рядовой Михаил Гаттунен, сержант Сергей Евстифеев и рядовой Алексей Саватькин.

Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» Рядовой Михаил Гаттунен

Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» Сержант Сергей Евстифеев

Страница Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте» Рядовой Алексей Саватькин

«Приношу родным и близким самые глубокие соболезнования. Скорбим вместе с вами», — написал Парфенчиков.

С начала специальной военной операции Карелия потеряла не менее 29 бойцов. Среди них были и военнослужащие, и добровольцы.