История вопроса

Договор о союзе Белоруссии и России был подписан 2 апреля 1997 года. Союзное государство предполагает унификацию законодательства, единые органы власти, валюту, рынок.

Однако процесс объединения оказался затруднён возникшими экономическими и политическими разногласиями: Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз обвинял Россию в том, что она не спешит отменять свои таможенные пошлины, а также заявлял об опасности потери белорусским государством суверенитета под давлением из Москвы.

