Москва, 30 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Сегодня, 30 августа, президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения по телефону. Лукашенко исполняется 64 года, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Путин искренне пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего наилучшего.

Также главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.

Ранее глава Российского государства направил белорусскому лидеру поздравительную телеграмму.

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