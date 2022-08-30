Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Правительство Грузии продолжит помогать фермерам реализовывать урожай яблок, в том числе и нестандартную продукцию. Об этом заявил на совещании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Яблоки Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Мы платили субсидии в предыдущие годы, будем делать и в текущем году. Как известно, производству яблок в муниципалитетах Гори и Карели уделяется особое внимание, поэтому нужно поощрять наших фермеров» — сказал премьер-министр.

Гарибашвили сообщил, что будет создан координационный штаб для организации процесса. В нём будут участвовать около 20 предприятий, занимающихся переработкой нестандартных яблок.

Стоит отметить, что из урожая яблок прошлого года Грузия экспортировала 4928 тонн на сумму $3,2 млн. Из этого объема в Армению ушло только 6 тонн, а остальное было продано в Россию.

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