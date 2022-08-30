Сочи, Краснодарский край, , 12:18 — REGNUM В Сочи спасатели оказали помощь жителю Саратова, сломавшему ногу в каньоне реки Псахо. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России 30 августа.

Река Мзымта. Адлерский район Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Тревожный сигнал спасатели приняли вечером 29 августа. Выяснилось, что турист упал в каньоне реки Псахо и самостоятельно передвигаться не может. Сотрудники Адлерского и Краснополянского подразделений эвакуировали мужчины с помощью альпинистского снаряжения и носилок. Медики диагностировали у туриста перелом ноги.

Травму мужчина получил, спускаясь по крутому склону в неподходящей обуви.