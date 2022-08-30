Анадырь, , 12:16 — REGNUM В ходе рабочей встречи с губернатором Чукотки Романом Копиным депутат Госдумы Елена Евтюхова («Единая Россия») обсудила меры поддержки семей военнослужащих, погибших и раненых в ходе спецоперации, а также мероприятия по увековечиванию памяти наших погибших героев.

Вход в гостиницу «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

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«На Чукотке, как и в других регионах нашей великой страны, благодаря всем жителям от мала до велика и НКО, проводятся патриотические мероприятия в поддержку президента России, в память о погибших российских военных и поддержке тех, кто сегодня выполняет воинский долг перед Родиной.

Герои-участники специальной военной операции чувствуют нашу с вами поддержку. Мы вместе плечом к плечу идём к Победе и до конца обеспечим надёжный тыл военным на передовой! Мы едины и в этом наша сила! Так было и будет всегда!» — написала в своём телеграм-канале депутат Государственной думы.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум в Донецкой Народной Республике будет объявлен после выхода сил ДНР на границы республики.