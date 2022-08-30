Москва, 30 августа 2022, 12:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор о ситуации на Украине, передаёт 30 августа пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по случаю дня рождения главы Белоруссии. Путин поздравил коллегу с днём рождения, после чего лидеры государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.
Ранее Владимир Путин также направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.