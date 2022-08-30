Путин поздравил Лукашенко с днём рождения
Москва, 30 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор о ситуации на территории бывш. УССР, передаёт 30 августа пресс-служба Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Разговор состоялся по случаю дня рождения главы Белоруссии. Путин поздравил коллегу с днём рождения, после чего лидеры государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию на территории бывш. УССР.
Ранее Владимир Путин также направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.