Москва, 30 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор о ситуации на территории бывш. УССР, передаёт 30 августа пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Разговор состоялся по случаю дня рождения главы Белоруссии. Путин поздравил коллегу с днём рождения, после чего лидеры государств обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию на территории бывш. УССР.

Ранее Владимир Путин также направил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.