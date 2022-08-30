Москва, 30 августа, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Союзные войска отбили попытку контрнаступления ВСУ в районе населённого пункта Кодема в Донецкой Народной Республике, заявил 30 августа официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В районе Кодемы противник предпринял попытку контрнаступления, она была успешно отбита, было уничтожено 20 танков и 30 боевиков», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ предприняли попытку наступления в трёх направлениях, прямое указание на это дал Зеленский. Однако группировка российских войск активно оборонялась, киевские боевики понесли большие потери.

ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, два штурмовика Су-25.