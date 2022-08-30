Абакан, 30 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Хакасии открылся радиологический корпус онкологического диспансера, сообщили ИА REGNUM 30 августа в республиканском министерстве здравоохранения.

Пресс-служба минздрава Хакасии Открытие радиологического корпуса онкологического диспансера в Хакасии

В торжественном открытии приняли участие первые лица региона, представители медицинского сообщества, чиновники.

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, это долгожданное событие для жителей республики. В радиологическом корпусе пациенты из Хакасии, Тувы и Красноярского края смогут получать всестороннюю помощь по профилю.

Объект построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Строительство велось с августа 2019 по декабрь 2021 года. Общая стоимость — более 1 млрд рублей, в том числе на закупку современного оборудования потрачено почти 650 млн рублей.

В радиологическом корпусе работают отделения радиотерапии, топометрии, консультативного приема, учебно-методический центр, включающий телемедицину.

Как подчеркнул главврач республиканского онкодиспансера Олег Борисов, на сегодняшний день на учёте в хакасском онкологическом диспансере состоит более 12 тысяч человек. теперь пациентам помимо хирургических методов и химиотерапии доступны лучевая терапия и диагностика полного цикла.

«Это позволит значительно продвинуться вперёд в лечении онкологических заболеваний в регионе», — отметил Борисов.

Теперь пациенты с подозрением на онкологию смогут пройти все необходимые обследования в Хакасии. Это сократит сроки обследования и позволит быстрее начать необходимое лечение.

В радиологическом корпусе будут работать квалифицированные специалисты: радиотерапевт, медицинские физики, рентгенологи, узиологи. Подготовка кадров будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на базе поликлиники Сердобской межрайонной больницы имени А. И. Настина открыли Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

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