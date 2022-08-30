Париж, , 12:15 — REGNUM Метеорологическая служба Франции Météo-France объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за гроз в пяти департаментах на юго-западе страны, передает BFM TV.

Гроза Pixabay.com

Метеорологическая служба предупреждает о граде и сильном ветре (локально порывы будут достигать от 80 до 110 км/ч). Météo-France рекомендует жителям следить за развитием ситуации.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности объявлен в 65 департаментах на юге Франции.

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