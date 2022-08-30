30 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Литва закончила строительство ограждения на границе с Белоруссией.

Оксана Переможенко, , 14:25 — REGNUM Литва закончила строительство ограждения на границе с Белоруссией, сообщило 29 августа BNS. На участках протяженностью порядка 502 километров установили забор с колючей проволокой.

Норман Роквелл. Том Сойер красит забор. 1936

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что подобные ограждения препятствуют миграции животных. Иные с сарказмом предположили, что забор установили не сколько для того, чтоб в страну не могли попасть нелегальные мигранты, сколько для того, чтоб литовцы не смогли попасть в Белоруссию, где они покупают доступное топливо и продукты питания. Были и те, кто указал на то, что средства можно было потратить на что-либо более нужное.

«Это чтобы литовцы зимой не сбежали в Белоруссию греться?» — задалась вопросом Катерина.

«Без рва с крокодилами не комильфо», — иронизирует Дмитрий.

«Ой, какой ажурненький. Стоит за одну проволочку потянуть, он весь, как свитерочек, и распустится», — смеется Olga O.

«Колючую проволоку с обратной стороны установили белорусы?» — смеется Ka Fe.

«Ну всё, пограничников с собаками можно увольнять», — с сарказмом добавил Павел.

«Впервые вижу, что больные сами строят для себя клетку», — шутит Константин.

«А зверушки как мигрировать будут? Вселенский бред в литовских головах», — пишет Liza.

«Зимой литовцы замерзнут и жрать захотят, сразу установят мировой рекорд по преодолению препятствий», — с юмором отметила одна из участниц обсуждения.

Граница Литвы и Белоруссии Цитата из видео

«Всё равно всё это под бульдозер пойдет… Зеленый бульдозер производства Уралвагонзавода с башней вместо кабины…» — пошутил «Дм. НК».

«Литва бы в Вильнюсе асфальт положила нормальный, тротуары новые. Забор…» — отреагировала Наталья П.

«Литва сама себя за колючую проволку заключила. Посадила себя в концлагерь», — прокомментировал новость SveVa.

«Когда ваш сосед за свой счёт построил вам забор», — смеется Vladimir S.

«А как же они теперь за картошкой и бензином ходить будут в Белоруссию?» — поинтересовалась Anzhelika.

«Нам надо такие же строить, чтоб зимой европейцы не ломились к нам на нашу святую землю», — призвала Liza.

«А как они теперь за бензином и макаронами будут гонять?» — с сарказмом спросила Оксана.

«Господи, на что люди тратят деньги при ужасающей катастрофе у них с энергетикой, безработицей и прочим: заборы строят, улицы переименовывают, памятники рушат… Хочется спросить: вы идиоты? Хотя ответ очевиден», — написала Olga I.

«Красота-то какая! Лепота! Приятно глазу. Зоопарк огородил себя сам!» — иронизирует Татьяна О.

«Когда вместо мозгов шпроты», — не выдержала Марина К.

Напомним, литовская сторона приняла решение о строительстве ограждения в 2021 году после наплыва нелегальных мигрантов из Азии и Африки, незаконно попадавших в республику из Белоруссии. Тогда Литва обвинила белорусского президента Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса.