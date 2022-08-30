Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Чай может быть частью здорового питания, и возможно, что любители чая даже имеют шансы на более долгую жизнь, чем те, кто его не пьет. К таким выводам пришли авторы масштабного исследования, проведенного Национальным институтом онкологии США, о чем сообщает Associated Press.

Травяной чай

Исследования, ранее проведенные в Китае и Японии, уже показали, что содержащиеся в зеленом чае вещества полезны для здоровья. Новое исследование распространило эти положительные результаты на любимый напиток британцев — черный чай.

Ученые Национального института онкологии США расспросили о привычках употребления чая почти полмиллиона взрослых жителей Великобритании, а затем следили за ними в течение 14 лет. Они учитывали такие факторы риска, как состояние здоровья, социально-экономическое положение, курение, употребление алкоголя, диета, возраст, раса и пол.

Оказалось, что у людей, регулярно потребляющих две и более чашек чая в день, риск смерти от любых причин снижался на 9-13% по сравнению с теми, кто не пил чай. Температура чая, добавление молока или сахара никак не влияли на результаты.

Исследование, опубликованное в 29 августа в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что эта связь сохраняется в отношении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, но в отношении смертности от рака четкой тенденции нет. Ученые не могут назвать точную причину, но, возможно, дело в том, что было недостаточно смертей от рака, чтобы проявился какой-либо эффект, сказала руководитель исследования доктор Маки Иноуэ-Чой.

Однако исследование такого рода, которое основано на наблюдении за привычками и здоровьем людей, не может доказательно установить причинно-следственную связь.

«Подобные обсервационные исследования всегда вызывают вопрос: а нет ли чего-то еще в тех, кто пьет чай, что делает их более здоровыми? — говорит профессор пищевых исследований Нью-Йоркского университета Мэрион Несл. — Мне нравится чай. Его приятно пить. Но лучше подходить к интерпретации с осторожностью».

По словам Иноуэ-Чой, нет достаточных доказательств, чтобы советовать людям пить больше чая.

«Если вы уже пьете по чашке в день, думаю, это хорошо, — сказала она. — Приятного вам чаепития».

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