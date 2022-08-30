Донецк, 30 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Более половины школ Донецкой Народной Республики начнут учебный год в дистанционном режиме. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

council.gov.ru Глава ДНР Денис Пушилин

Он рассказал журналистам, что решение о режиме обучения принято с учётом безопасности учеников.

«Было принято решение, что у нас будет комбинированный подход. Те школы, которые находятся на достаточном или относительно достаточном расстоянии безопасности, будут учиться в очном режиме. Таких школ порядка 200-250. Остальные школы из 586 будут пока что учиться в дистанционном режиме», — сказал Пушилин.