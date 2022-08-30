Москва, , 12:13 — REGNUM В большей части Новой Каховки вернули электричество и водоснабжение после ночного удара ВСУ. Об этом 30 августа заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В большей части города электричество есть, водоснабжение вернули прямо ночью после очередного ужасного удара. Западная часть города остаётся без электричества, без газа сейчас. Аварийные службы работают», — заявил Леонтьев.

«К большому сожалению, большое количество домов в частном секторе пострадало или даже полностью сгорело», — указал он.

По данным Минобороны РФ, в ходе попытки наступления ВСУ 29 августа потеряла 26 танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составляют более 560 военнослужащих.