Москва, 30 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В большей части Новой Каховки вернули электричество и водоснабжение после ночного удара ВСУ. Об этом 30 августа заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«В большей части города электричество есть, водоснабжение вернули прямо ночью после очередного ужасного удара. Западная часть города остаётся без электричества, без газа сейчас. Аварийные службы работают», — заявил Леонтьев.

«К большому сожалению, большое количество домов в частном секторе пострадало или даже полностью сгорело», — указал он.

По данным Минобороны РФ, в ходе попытки наступления ВСУ 29 августа потеряла 26 танков, 23 БМП, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составляют более 560 военнослужащих.