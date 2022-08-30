Белгород, 30 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Администрация Белгорода остановила работы по созданию мурала на фасаде дома на Народном бульваре. Об этом 30 августа в телеграм-канале сообщил глава администрации города Антон Иванов.

Телеграм-канал Антона Иванова Ранее согласованный эскиз мурала

«Мурала на фасаде многоквартирного дома на Народном бульваре не будет — по крайней мере, в текущей версии. Работы приостановили, так как рисунок сильно отличается от эскиза, который согласовали жители дома и мэрия в 2020 году», — написал Иванов.

Мэр Белгорода напомнил, что проект «Муралы на многоэтажных домах» реализуется в регионе в последние два года, его инициатором стало региональное управление Госжилнадзора.

«Эскизы изображений для реализации проекта на фасадах нескольких домов Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Шебекино и Корочи согласовывали собственники жилья и муниципалитеты. Но фактическое исполнение мурала на Народном бульваре отличается от согласованного ранее. Поэтому мэрия остановила работы», — пояснил Иванов.

Он добавил, что альтернативные варианты мурала на Народном бульваре будут обсуждаться с горожанами и профессиональным сообществом.