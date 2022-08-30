Уфа, , 12:20 — REGNUM Министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева назначат заместителем премьер-министра правительства региона по научно-технологическому развитию с сохранением министерского портфеля. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба главы Башкирии.

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Сообщается, что глава региона Радий Хабиров учредил должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии по научно-технологическому развитию и предложил занять её министру промышленности, энергетики и инноваций региона Александру Шельдяеву с сохранением министерского портфеля.

Отмечается, что ранее на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко предложил создать в субъектах Российской Федерации и промышленных организациях институт заместителей по научно-технологическому развитию. Он должен стать своего рода «научным спецназом», пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что Хабиров поблагодарил Шельдяева за эффективную работу, сообщив, что промышленность Башкирии демонстрирует очень хорошие успехи.

«Два года подряд Башкирия занимает первое место в России по эффективности промышленной политики. Это заслуга вашего министерства и руководителей предприятий, а также тех тружеников, которые там работают. Время ставит перед нами новые задачи. Мы совершенно точно понимаем, что сейчас критическое значение имеет повышение наукоёмкости нашей промышленности и экономики. Это вопросы взаимодействия науки и промышленности, прорывных технологий, в целом стратегии технологического развития республики. Это предельно актуально и очень важно. В этой связи я принял решение и ввёл должность заместителя премьер-министра по научно-технологическому развитию», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Он подчеркнул, что новый вице-премьер должен будет сосредоточиться на развитии промышленности и инновационных технологий, интеграции промышленности, науки и бизнеса, взаимодействии с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня, который функционирует в регионе.

«По сути, это создание «научного спецназа» нашей республики, о котором говорил заместитель премьер-министра правительства России Дмитрий Николаевич Чернышенко. Учитывая ваш опыт, Александр Николаевич, и эффективность работы, предлагаю вам возглавить это направление», — заявил Хабиров.

Шельдяев поблагодарил Хабирова за оказанное доверие.

«Наши предприятия и бизнес нуждаются в укреплении связей с наукой, университетами, колледжами. Поэтому думаю, что такое решение своевременно. Постараюсь оправдать оказанное доверие», — заявил министр.

Сообщается, что соответствующий указ глава Башкирии подпишет в ближайшее время.