Лондон, , 12:48 — REGNUM Британская рок-группа Arctic Monkeys поделилась видео на песню There’d Better Be A Mirrorball. Об этом сообщил портал Pitchfork 30 августа.

Arctic Monkeys Цитата из видеоклипа There’d Better Be A Mirrorball

Опубликованный ролик представляет собой музыкальный перформанс участников группы в самых необычных местах: от собственных апартаментов до загородной местности. Режиссёром клипа выступил фронтмен Arctic Monkeys Алекс Тёрнер.

Напомним, 21 октября 2022 года Arctic Monkeys собираются выпустить свой новый альбом The Car. Пластинка станет седьмым проектом в дискографии группы и первым релизом с 2018 года.

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