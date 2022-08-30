Пенза, 30 августа, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Еще на месяц продлен режим повышенной готовности в Пензенской области. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 30 сентября из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Напомним, режим повышенной готовности в Пензенской области действует с марта 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии затраты на проведение противоэпидемических мероприятий на одного человека в 2023 году составят 18,21 рублей, на 2024 год — 18,94 рублей, на 2025 год — 19,7 рублей.

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