Таллин, , 12:07 — REGNUM

Супермаркет

В июле 2022 года объем продаж предприятий розничной торговли в Эстонии в годовом сравнении остался на прошлогоднем уровне. Об этом сообщил департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Так, оборот предприятий розничной торговли в июле составил 919 млн евро и в сравнении с июлем 2021 года не изменился в постоянных ценах. В то же время продажи магазинов промышленных товаров выросли на 2%, а розничные продажи моторного топлива на 1%. У продовольственных магазинов объем продаж в июле продолжил снижаться, и, по сравнению с тем же месяцем 2021 года, продажи уменьшились на 2%.

В сегменте промтоваров больше всего — на 9% — увеличились продажи в универмагах. Продажи бывших в употреблении товаров, а также продажи киосков, рынков и прямые продажи выросли на 8%, аптек и магазинов косметики - на 6%. Доход от продаж сократился на 2% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы. У магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь, доход остался на уровне июля 2021 года.

За первые семь месяцев 2022 года объем продаж предприятий розничной торговли увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.