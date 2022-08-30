* Талибы — запрещённая в России организация

Шаран, Афганистан, 30 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В афганской провинции Пактика талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продают на рынках пшеницу и продукты питания, поступившие в виде помощи жителям провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, радикалы в некоторых уездах провинции с помощью различных уловок продают продукты питания, поступившие от международного сообщества в качестве помощи.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уездах составили свои собственные списки людей и от имени «нуждающихся» семей получают продовольствие у организаций по оказанию помощи, а затем продают его на рынках.

Также источник в уезде Джанихейль говорит, что местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдают часть положенных продуктов питания нуждающимся семьям, а остальное продают либо тем же семьям, либо другим людям.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Это не первый случай, когда радикалов обвиняют в расхищении и отсутствии прозрачности при распределении помощи. Ранее некоторые жители уезда Зирук в ходе акции протеста обвинили главу уезда и начальника полиции в непрозрачном распределении помощи пострадавшим от землетрясения.