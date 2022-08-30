Москва, 30 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. До конца 2022 года ставка Федрезерва США может оказаться на уровне 3,25-3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

AgnosticPreachersKid ФРС США, Вашингтон

«Для нормализации цен властям США понадобится не менее одного года. Поскольку сейчас ещё до конца не реализовались все факторы инфляции, связанные с санкциями и наступающей в ЕС рецессии, — сказал он. — Успех стабилизации цен будет зависеть в большей степени от общего состояния глобальной экономики и стоимости сырья. Не исключено, что в 2023 году инфляцию будет поддерживать рост цен на продовольствие».

При этом он подчеркнул, что рост ставки ФРС, с одной стороны, привлекает капиталы в банковскую систему США, но с другой, это сказывается на росте цены кредитов, а значит, на темпах роста ВВП в худшую сторону.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Америке почти не реагирует на ужесточение монетарной политики Федререзва.