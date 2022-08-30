Ставка ФРС США может вырасти до 3,5% — профессор Сафонов
Москва, 30 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. До конца 2022 года ставка Федрезерва США может оказаться на уровне 3,25-3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Для нормализации цен властям США понадобится не менее одного года. Поскольку сейчас ещё до конца не реализовались все факторы инфляции, связанные с санкциями и наступающей в ЕС рецессии, — сказал он. — Успех стабилизации цен будет зависеть в большей степени от общего состояния глобальной экономики и стоимости сырья. Не исключено, что в 2023 году инфляцию будет поддерживать рост цен на продовольствие».
При этом он подчеркнул, что рост ставки ФРС, с одной стороны, привлекает капиталы в банковскую систему США, но с другой, это сказывается на росте цены кредитов, а значит, на темпах роста ВВП в худшую сторону.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Америке почти не реагирует на ужесточение монетарной политики Федререзва.