Мурманск, 30 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Кандалакшском районе Мурманской области после безвестного исчезновения 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 29 августа мальчик 2010 года рождения находился в СНТ «Урожай» под Кандалакшей. Он вышел за пределы двора и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ребенок находился в беспомощном состоянии, он не разговаривает», — сообщили в ведомстве.

В поисках ребенка участвуют сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, сообщили в следственном управлении СК России по Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Мурманской области был задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве восьмилетнего мальчика.