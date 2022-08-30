Донецк, 30 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. К проведению военного трибунала в Донецкой Народной Республике практически всё готово. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

«Трибунал находится на завершающей стадии. Практически всё готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал, чтобы трибунал возможно было провести по всем международным стандартам», — сказал Пушилин.

Он пояснил, что это будет уже «совсем-совсем скоро».