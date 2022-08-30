Пхеньян, 30 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В КНДР в очередной раз выступили с критикой в адрес Южной Кореи и США по поводу совместных военных учений Ulchi Freedom Shield.

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

В комментарии, опубликованном на северокорейском портале Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»), отмечается, что корейско-американские учения нарушают межкорейское военного соглашения от 19 сентября 2018 года.

Издание подчеркнуло, что данные манёвры, «устроенные американским режимом и его воинственными марионетками», представляют собой «игру с огнём», нацеленную на нанесение превентивного удара по КНДР.

В Северной Корее также упрекнули администрацию президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которая отрицает межкорейские договорённости и своими действиями ведёт к повышению напряжённости.

«Наша республика де-факто является ядерной и военной державой», — говорится в комментарии, в котором также подчеркивается то, что провокационные действия являются «верхом глупости» и подставляют страны под прицел ядерного удара.

«Нет никаких гарантий, что совместные военные учения не станут детонатором полномасштабной войны», — пишет другое северокорейское издание Tongil Voice.

Напомним, что с 29 августа по 1 сентября военные Южной Кореи и США проводят вторую часть совместных учений Ulchi Freedom Shield. В рамках данного блока представители двух стран отработают операции по нанесению контрударов с целью обеспечения безопасности столичного региона.