Чебоксары, 30 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В муниципальных образованиях Чувашии вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» из-за почвенной засухи, формируются комиссии для оценки ущерба, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

В районах проходят внеочередные заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 29 августа режим ЧС ввели в четырёх районах — Вурнарском, Ибресинском, Батыревском, Шемуршинском. В муниципалитетах сформируют комиссии для оценки ущерба от засухи.

В администрации Ибресинского района отмечают, что атмосферная засуха начала регистрироваться с 22 июля и 27 июля метеостанциями в Батырево, Вурнарах, Алатыре. В период вегетации сельхозкультур зафиксировано отсутствие «эффективных осадков» при температуре выше +25 градусов в течение 30 суток подряд.

В муниципалитете со ссылкой на руководителей аграрных предприятий отмечают, что засуха в этот период неблагоприятна для картофеля, овощей, отавы многолетних трав, также она иссушает почву под сев озимых культур.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что август-2022 года может стать самым сухим не только с 2011 года, но и одним из самых жарких с начала XXI века.

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