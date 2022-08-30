Ереван, 30 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. На территории ТЦ «Сурмалу» в Ереване завершились все следственные действия, поэтому сотрудники МЧС Армении с 30 августа перестают дежурить на месте трагедии. Об этом агентству NEWS. am сообщил глава министерства Айк Костанян.

Ameria Мэрия Еревана

Он отметил, что спасатели завершили все работы, которые требовалось выполнить, разобрали основные завалы. На месте осталось много мусора, но его уборка не относится к обязанностям МЧС, её должна провести администрация ТЦ. Также ей предстоит демонтаж оставшихся конструкций.

По мнению Костаняна, останки пропавшего без вести во время оставшихся работ не могут быть обнаружены.

Напомним, взрыв на территории ТЦ в Ереване произошёл 14 августа. На месте трагедии нашли тела 16 человек, личности всех погибших установлены. Один человек остался в списке пропавших без вести. В ходе расследования были задержаны трое подозреваемых.