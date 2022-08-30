В Тюменской области погибла депутат и журналист
Ишим, Тюменская область, 30 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Тюменской области в дорожной аварии погибла главный редактор медиахолдинга «Ишим ТВ» и депутат Ишимской городской думы Елена Бочкарёва. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменская журналистика понесла большую утрату, отмечает команда информационного центра.
«Елена горячо любила Ишим — город, в котором родилась, училась в школе, в институте. Здесь начиналась её трудовая биография. Этому городу она посвятила свой талант и всю свою короткую, но яркую жизнь. Она любила телевидение и людей. Своей душевной щедростью, отзывчивостью, активной гражданской позицией Елена Бочкарёва заслужила уважение и авторитет и среди жителей города, и в профессиональной среде», — говорится в некрологе.
Елена Бочкарёва состоялась, как руководитель, организатор, счастливая жена и мать, она успела сделать много и как автор телевизионных проектов, и как депутат городской думы.
Сообщается, что похороны Елены Бочкарёвой пройдут 1 сентября в Ишиме. В 12:00 (10:00 мск) в Богоявленском соборе начнётся отпевание, после до 14:00 — прощание, затем захоронение на городском кладбище.