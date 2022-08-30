Ишим, Тюменская область, 30 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Тюменской области в дорожной аварии погибла главный редактор медиахолдинга «Ишим ТВ» и депутат Ишимской городской думы Елена Бочкарёва. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Информационный центр правительства региона Елена Бочкарёва

Тюменская журналистика понесла большую утрату, отмечает команда информационного центра.

«Елена горячо любила Ишим — город, в котором родилась, училась в школе, в институте. Здесь начиналась её трудовая биография. Этому городу она посвятила свой талант и всю свою короткую, но яркую жизнь. Она любила телевидение и людей. Своей душевной щедростью, отзывчивостью, активной гражданской позицией Елена Бочкарёва заслужила уважение и авторитет и среди жителей города, и в профессиональной среде», — говорится в некрологе.

Елена Бочкарёва состоялась, как руководитель, организатор, счастливая жена и мать, она успела сделать много и как автор телевизионных проектов, и как депутат городской думы.

Сообщается, что похороны Елены Бочкарёвой пройдут 1 сентября в Ишиме. В 12:00 (10:00 мск) в Богоявленском соборе начнётся отпевание, после до 14:00 — прощание, затем захоронение на городском кладбище.