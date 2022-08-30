Томск, 30 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Томской области в десять и пять раз увеличены единовременные выплаты участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла соответственно. Законопроект приняли депутаты облдумы, сообщает портал «VTomske».

Tomsk.gov.ru День Победы в Томске

Согласно документу, если ранее к 9 мая регион выплачивал инвалидам и ветеранам войны по 1 тыс. рублей, то теперь эта цифра увеличена до 10 тыс. рублей. Труженики тыла будут получать 2,5 тыс. вместо 500 рублей.

Законопроект, как отмечается, был разработан региональной администрацией. По итогам обсуждений, его поддержали 35 парламентариев. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, а на эти цели из регионального бюджета будут выделены дополнительно 4,4 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года в регионе проживали 111 инвалидов и участников Великой Отечественной войны и 2 279 тружеников тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области до конца 2022 года действует бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Воспользоваться услугой они могут вне зависимости от целей поездки.