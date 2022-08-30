Карпинск, Свердловская область, 30 августа 2022, 12:38 — REGNUM Обуховское сельское поселение и Карпинск Свердловской области получили почти 33 млн рублей на подготовку к отопительному сезону. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.
Карпинск получил более 30 млн рублей. На эти деньги планируют отремонтировать и обслужить городскую газовую котельную. В свою очередь Обуховское сельское поселение потратит 1,9 млн рублей на приобретение и замену дымовых труб для газовой котельной.
Отметим, подготовка к отопительному сезону в Свердловской области завершится 15 сентября.