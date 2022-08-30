30 августа 2022 | Время чтения 12 мин

Если в западной части Евразии Запад в ядерной сфере сбился на агрессивную наступательную риторику, то в восточной пока использует «стыдливо-оборонительную». Скорее всего, это связывается с двумя моментами: ограниченностью местных блоковых возможностей США и политической конъюнктурой, которая связывается с попытками запугать Китай, вызвав его движение навстречу Вашингтону.

Владимир Павленко, , 14:25 — REGNUM Как-то подозрительно интенсивно начинает эксплуатироваться ядерная тема. Об этом в ходе дебатов, связанных с выборами лидера британских консерваторов, который сменит Бориса Джонсона в премьерском кресле, заявила нынешняя глава МИД Элизабет Трасс, считающая ядерное оружие, как выясняется, вполне приемлемым аргументом на поле боя. Свои ядерные вожделения британская сторона подкрепляет влиянием, оказываемым на нацистский киевский режим; именно поэтому продолжаются обстрелы артиллерией ВСУ территории Запорожской АЭС. На недавних переговорах во Львове, которые Зеленский вел сначала с заместителем главы MI-6, а затем с президентом Турции и генсеком ООН, данная тема обсуждалась, по некоторым данным, именно в контексте возможных последствий. И не вполне понятно, в какой стадии развития находится этот план сегодня. На днях просочилась такая вот информация:

Последствия ядерной катастрофы Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

Тот самый Олень

«Ночной визит президента в Кремль был связан с реальностью угрозы ядерной провокации на Запорожской АЭС. Незадолго до того президенту экстренно доложили, что киевский режим и его кураторы из Вашингтона и Лондона рассматривают ядерную провокацию в качестве реального сценария действий по сдерживанию России. Кураторы проекта «Анти-Россия» демонстрируют, что готовы на крайние меры: создать ядерный кризис в центре Европы только для того, чтобы остановить продвижение России на юго-востоке и сорвать референдум о присоединении освобожденных территорий. Об этой политической подоплеке мы подробно писали ранее. Понятно, что континентальные Германия, Польша и Франция выступают против такого радикального сценария, но кто же их спросит — решения по киевскому кейсу принимаются в «островных» Лондоне и Вашингтоне. По итогам ночного совещания в Кремле вчера было созвано экстренное внеочередное заседание совета Госдумы, Володин вызвал из отпусков руководство фракций и Госдумы. … Формально законодатели рассматривали обращение КПРФ о недопустимости ядерных провокаций, но все понимают: устами КПРФ предупредительный сигнал был отправлен Кремлем. Разведка уже доложила о подготовке заявления Зеленского, и Кремль сыграл на опережение — ночью послушный [глава] «Незалежной» зачитал спущенный его кураторами темник и заявил об угрозе ядерной катастрофы, от которой мир отделяет один реактор. Подписание президентом указа об увеличении численности вооруженных сил тоже стоит рассматривать именно в этом контексте. Кремль в свою очередь демонстрирует «партнерам», что готов принять вызов. Ставки подняты до небес. Ситуация крайне тревожная и сложная, и, пожалуй, впервые мы воздержимся от прогнозов. Неблагодарное это дело, особенно сейчас».

Согласны, неблагодарное… Особенно после сегодняшнего очередного утреннего обстрела Энергодара, включая территорию АЭС.

Энергодар. Станция АЭС DENAMAX

Между тем на фоне миссии МАГАТЭ от широкой общественности как-то ускользает, что аналогичные тенденции, особенно после начала нынешней фазы провокационных американских игрищ на Тайване, развиваются и на Дальнем Востоке. Во-первых, вернемся к показательному заявлению, сделанному на днях секретарем российского Совета безопасности Николаем Патрушевым о том, что Вашингтон под прикрытием размещения в АТР «оборонительных» систем ПРО занимается наращиванием в регионе ударного потенциала, ибо пусковые установки противоракет с одинаковым успехом могут использоваться и наступательными РСД. Не случайно ведь американская дипломатия на недавнем саммите АСЕАН+ в Камбодже изо всех сил пыталась расширить географию возможных пунктов дислокации подобных вооружений. Ядерные технологии вместе с атомными подводными лодками (ПЛА) по договору о создании блока AUKUS получит Австралия, а Япония давно уже считается «пороговым» государством, которое может создать ядерное оружие буквально в считанные месяцы. И похоже, что собирается это сделать.

Во-вторых, совершенно очевидно, что все эти приготовления, как и активное блоковое строительство, носят антикитайский и антироссийский характер. Это к тому же подкрепляется не подтверждаемыми, но и не опровергаемыми западными источниками и СМИ слухами, что, «продавливая» приезд Нэнси Пелоси в Тайбэй, Вашингтон применил по отношению к Пекину ядерный шантаж. Насколько эти слухи соответствуют действительности, пока неясно, но сам факт их появления свидетельствует о серьезной эскалации в обсуждении ядерной темы, видимо, уже и на уровне военных штабов.

В-третьих, в последние дни, на фоне событий в Тайваньском проливе, стало ясно, что исчерпав текущий потенциал давления на Китай в этом вопросе, США открывают против КНР новый-старый информационный фронт; об этом говорит резкое усиление спекуляций вокруг ушедшей на непродолжительное время в тень, а сейчас вновь извлекаемой на авансцену темы «денуклеаризации» Корейского полуострова. В частности, вблизи побережья КНДР уже неделю продолжаются рассчитанные до 1 сентября американо-южнокорейские военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые в этот раз впервые имеют и сухопутную составляющую, связанную с легендой «обороны от агрессии» сеульского «большого региона». Как обычно, под видом отработки «оборонительных» задач утрясаются и репетируются агрессивные планы, которые прикрываются «миротворческой» демагогией и инициативами, участие в которых целого спектра фигурантов, далеко не только американских и южнокорейских, раскрывает подлинные масштабы ведущихся приготовлений.

Циничнее всего выглядит ожидаемый визит в Южную Корею на фоне бряцания оружием Вашингтона и Сеула спецпредставителя ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон. Программа поездки международной чиновницы откровенно провокационная. Сэлмон собирается посетить демилитаризованную зону и пограничный пункт между Севером и Югом на 38-й параллели в Пханмунчжоме, а также южнокорейский адаптационный центр поддержки перебежчиков из КНДР в провинции Кёнгидо. Официально заявленная цель — подготовка доклада для Генеральной Ассамблеи ООН, однако зачем-то запланирована встреча и переговоры визитерши с «южным» министром объединения Квон Ён Се. Кого с кем собираются объединять?

Учения США и Южной Кореи Pacom. mil

И какими средствами? Особенно если учесть, что ещё в конце июня президент США Джо Байден на трехсторонней встрече с участием нового южнокорейского президента Юн Сок Ёля и японского премьера Фумио Кисиды заявил о готовности Вашингтона, Токио и Сеула совместно «приступить» к «полной денуклеаризации» КНДР.

Не осталась в стороне и сама ООН, генсек которой за неделю до учений, презрев «тихую дипломатию», выступил с публичным призывом к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну внять «советам» Запада и отказаться от ядерного оружия. В ответе КНДР, который на следующий день обнародовал заместитель главы МИД Ким Сон Гён, позиция Антониу Гутерреша была подвергнута критике. Причиной сохранения Пхеньяном ядерного статуса, который не обсуждается, была названа агрессивная политика США, и отметим, что Вашингтон, рассуждая о «денуклеаризации», продолжает демонстрировать неспособность не только гарантировать КНДР безопасность, отказавшись от агрессивных намерений, но даже и обсуждать этот вопрос на переговорах, к которым изъявляет показную «готовность».

Опять-таки на фоне учений на Юге полуострова прошла встреча спецпредставителя МИД Юга Ким Гона с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниэлом Критенбринком. Речь, разумеется, шла о ядерных вопросах, прежде всего об отработке совместных действий против КНДР, готовность к которым Сеула, заметим, после смены власти на президентском олимпе существенно возросла.

Далее. Именно в эти дни в Пхеньян с визитом стал напрашиваться папа Римский Франциск, откровенно уговаривающий власти КНДР послать ему приглашение, от которого понтифик «не откажется». Между тем хорошо известно, что Ватикан последовательно координирует свои действия с Западом, а порой их вдохновляет, как имело место в случае с созданием под эгидой Святого престола олигархического междусобойчика Совета по инклюзивному капитализму, в котором при поддержке британской ветви клана Ротшильдов объединились главы целого ряда крупнейших западных транснациональных банков и компаний, для виду разбавленные представительством общественных организаций. Между тем Южная Корея хорошо известна как крупный центр экуменического движения, который тесно связан с сектой Сан Мён Муна. Подзабытый уже матерый проповедник служил каналом западных спецслужб по осуществлению в регионе протестантской экспансии.

Поскольку проникнуть и «размягчить» северокорейское общество изнутри у Муна и его последователей не получилось, в игру, видимо, собираются включить более «тяжелую артиллерию». Трудно отделаться от мысли, что папская инициатива поступила «вовремя» (для Запада); в этом плане не исключено, что и «компромиссная» риторика понтифика в отношении российской СВО и ответственности за нее НАТО на деле не более, чем обманный способ усыпить бдительность в условиях, когда антикитайская и антироссийская стратегия зашла в тупик, спровоцировав раскол внутри самого Запада. Мы уж не говорим о том, что Ватикан официально признает Тайвань и, следовательно, «заброс удочки» на поездку в Пхеньян отбрасывает подрывную тень и на тему государственного суверенитета КНР, выступая под неё подкопом.

Ассоциация патриотического альянса протестует напротив отеля Grand Hyatt Taipei в котором остановилась Нэнси Пелоси. Тайвань 美國之音

Не отстает, наращивая пропагандистские усилия, и Сеул. В отличие от президента Мун Чжэ Ина, который весьма сдержанно относился к выпадам США в сторону КНДР, стараясь занять место посредине между Вашингтоном и своими северными соотечественниками, отделенными 38-й параллелью, нынешний президент Юн Сок Ёль вернул в повестку активную «антиядерную» риторику. И в полном согласии с «генеральной линией» американцев даже стал использовать её в популистских целях. 15 августа, вслед за обращением Гутерреша, свой так называемый «смелый план» обнародовал Чхонвадэ — резиденция южнокорейского президента. Суть плана в двух вещах. В обмен на продвижение «денуклеаризации», Юн Сок Ёль готов взять на себя «наведение мостов» КНДР с США. То есть, грубо говоря, сдать соотечественников внешним силам (напомним в связи с этим, что опыт контактов Ким Чен Ына с Дональдом Трампом говорит о том, что причиной их нынешнего торможения является Вашингтон и при его желании посредничество Юга не требуется).

Еще Юг обещает в этом случае оказать Северу масштабную экономическую помощь в продовольственной сфере, сельскохозяйственных и медицинских технологиях, финансах и международных инвестициях. Последний пункт особенно показателен, ибо речь идет о получении западного доступа к субъектам северокорейской экономики. Подлинное авторство этого плана безусловно принадлежит Вашингтону. Помимо его появления на фоне американских усилий и совместных маневров, привлекает внимание тот факт, что такой же стратегии ультиматумов США придерживались и в диалоге с Китаем, предлагая Пекину допустить «иностранные инвестиции» в высокотехнологичный сектор экономики и за это отменить введенные повышенные тарифные ограничения. Почерк один и тот же.

Именно поэтому «смелый план» Юн Сок Ёля получил в Пхеньяне жесткую отповедь, с которой выступила сестра Ким Чен Ына, ответственная сотрудница аппарата ЦК правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Назвав подобные предложения неприемлемыми, она обратила внимание на то, что около десяти лет назад Сеул уже занимался подобным прожектерством, которое тогда полностью провалилось.

Осознавая провал обходных маневров, призванных добиться одностороннего ракетно-ядерного разоружения КНДР без предоставления ей настоящих гарантий безопасности от военного нападения, американо-южнокорейский альянс параллельно принялся запугивать окружающий мир ядерной и ракетной «угрозой» со стороны Севера. Глава сеульского военного ведомства Ли Чжон Соп, зацепившись за осуществленный Пхеньяном в июне испытательный запуск МБР «Хвасон-17» и недавние пуски двух крылатых ракет в сторону Желтого моря, принялся обвинять КНДР в подготовке к очередным, седьмым по счету, ядерным испытаниям. Весьма синхронно экс-глава Национальной разведки Юга Пак Чжи Вон ударился в политические спекуляции, предположив, что эти испытания пройдут в канун выборов в Конгресс США, намеченных на 8 ноября. А его действующие коллеги принялись фантазировать на тему, в какой именно части ядерного полигона Пхунгери будет заложен ядерный боеприпас. И получили на это из КНДР ответ, что разведка Юга настолько часто ошибается, что даже не смогла обнаружить место запуска упомянутых крылатых ракет, выдав в эфир непроверенную информацию, оказавшуюся ложной.

МБР «Хвасон-17» Цитата из видео

Что в сухом остатке? Ядерная тема, будь то перспективы кризиса на территории б. УССР, включая попытки спровоцировать ядерную аварию на ЗАЭС или военные приготовления в АТР, набирает инерцию, постепенно превращаясь в неотъемлемую часть современной геополитической стратегии Запада. Это очень тревожный симптом, свидетельствующий о существенном снижении ядерного порога и готовности определенных сил на Западе, причем недалеких от власти, как говорится, рискнуть. Тот факт, что к использованию ядерного оружия, по заявлению президента Александра Лукашенко, уже адаптированы боевые самолеты ВВС Белоруссии, показывает, что эти угрозы не пустой звук и ядерная эскалация Западом уже ведется. Не только в публичном информационном поле, но и в тиши кабинетов, где занимаются военным планированием. Иначе не возникало бы необходимости во встречных шагах, впервые за три постсоветских десятилетия.

И еще: если в западной части Евразии Запад в ядерной сфере сбился на агрессивную наступательную риторику, то в восточной пока использует «стыдливо-оборонительную». Скорее всего, это связывается с двумя моментами: ограниченностью местных блоковых возможностей США и политической конъюнктурой, которая связывается с попытками запугать Китай, вызвав его движение навстречу Вашингтону. На эту же версию работает и настырное стремление США втянуть Пекин в будущий процесс ОСВ и СНВ, который наступит ближе к 2026 году, к истечению сроков действия продленного Байденом в прошлом году СНВ-3. В целом же не возникает сомнений, что ставка на ядерное оружие, как и иллюзии ограничения подобного конфликта локальным масштабом, исключающем глобальную эскалацию, на Западе сохраняются. И это не может не внушать очень серьезных опасений.