Владивосток, 30 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Приморье с начала года в результате 226 дорожно-транспортных происшествий десять несовершеннолетних погибли, 257 — получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших детей составил 400% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Алексей Колчин ИА REGNUM На велосипеде

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Из числа погибши — семь несовершеннолетних были пассажирами легковых автомобилей, один — управлял мопедом, два – двигались на велосипеде.

Отмечается, что в осенний период идёт рост ДТП с участием детей, в частности — пешеходов. Так, в сентябре 2021 года в Приморье в результате 34 ДТП травмы различной степени тяжести получили 35 детей и подростков, в каждом втором происшествии был травмирован пешеход.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области по факту гибели 13-летнего подростка под колесами микроавтобуса прокуратура начала проверку.