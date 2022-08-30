Донецк, 30 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Референдум в Донецкой Народной Республике будет объявлен после выхода сил ДНР на границы республики. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«После того, как мы выйдем на конституционные границы, будет объявлена дата референдума», — сказал Пушилин.

По его словам, вопрос, который будет звучать на референдуме, будет созвучен с устремлениями граждан республики с 2014 года.