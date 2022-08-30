Кострома, , 12:26 — REGNUM Министерство обороны России прояснило смысл установки тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Буратино» в фабричном районе Костромы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ТОС «Буратино» — памятник войнам РХБ защиты, войнам огнеметчикам, принимавшим участие в войнах и вооруженных конфликтах Наталья Диева

Как следует из официального письма министерства, ТОС является памятником «войнам РХБ защиты, войнам огнеметчикам, принимавшим участие в войнах и вооруженных конфликтах». Открытие памятника состоится в День знаний — 1 сентября.

ТОС на перекрёстке улиц Ленина и Горького установили в начале августа 2022 года. Ранее на этом месте располагалась парковка. Огнемётную систему не сопроводили пояснительными табличками, официальных комментариев о принадлежности техники от администрации города и военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), чьи корпуса расположены рядом, ранее не поступало.

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