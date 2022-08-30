Челябинск, 30 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Челябинская область поможет Ясиноватой подготовить дома и социальные объекты к зиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Южного Урала по итогам визита главы региона Алексея Текслера в ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как пишет Накануне. Ru, регион поможет подготовить электрические подстанции. Также будет оказана помощь с заменой окон.

Как сообщило ИА REGNUM, челябинская область взяла шефство над двумя городами ДНР. Это Волноваха и Ясиноватая.