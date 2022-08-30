Южно-Сахалинск, 30 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак во вторник 30 августа на Сахалине посетил воинскую часть 35 390, где вручил участникам специальной операции в защиту Донбасса медали «За отвагу», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

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Государственные награды по указу президента РФ Владимира Путина были вручены майору Артему Левченко, сержанту Дмитрию Жукову и старшему сержанту Алексею Лысову.

«От себя лично и от председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева хочу сказать вам слова глубокой благодарности за ваш ратный подвиг. Спасибо за службу, за решение задач, которые перед нами поставил верховный главнокомандующий, по освобождению территории Донбасса и по возвращению русского мира. И это не громкие слова, вы сами там были и видели все своими глазами. В вашем лице выражаю глубокую благодарность всем боевым товарищам. Ваш вклад в наше общее дело трудно переоценить», — сказал Андрей Турчак.

Как сообщало ИА REGNUM, последней каплей для участия в специальной операции в защиту Донецкой и Луганской Народных Республик стало сообщение о том, что в Донецке прилетел снаряд на детскую площадку от которого погиб ребёнок, об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал военнослужащий с Камчатки.