Донецк, 30 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 30 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:25 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населённый пункт Александровка в ДНР был обстрелян киевскими вооружёнными формированиями.

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