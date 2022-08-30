Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Несколько лидеров парламентских партий Швеции резко отреагировали на новость о том, что в 30 августа экоактивисты снова заблокировали движение на трассе E4 к северу от Стокгольма. Действия протестующих привели к созданию автомобильных очередей в утренний час пик, а машины скорой помощи застревали в пробках, пишет новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция

«Сейчас жизни людей подвергаются риску, когда «экоактивисты» берут закон в свои руки. Это никакая не акция протеста, а преступление, и к нему следует относиться как к таковому», — написал в Twitter лидер Шведских демократов Йимми Окессон.

Лидер Христианских демократов Эбба Буш считает, что действия экоактивистов создают «прямую угрозу для жизни». В свою очередь лидер Зеленых Мэрта Стеневи отмечает, что это «совершенно неприемлемо».

Лидер Либералов Йохан Персон также прокомментировал инцидент.

«Ну-ка сейчас же вставайте. Пропустите машины скорой помощи, пожарных и полицию. Лучше бы шли голосовать на выборах, как и все мы», — написал он в соцсети Twitter.