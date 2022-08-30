Москва, , 11:50 — REGNUM К смене названий уходящих западных брендов степени положительно относятся 43% жителей России, нейтрально — 39%. Лишь 15% не одобряют подобные изменения на российском рынке, приводит результаты опроса ВЦИОМ.

Бренды Lifeglobe.net

Полагают, что качество продукции после смены владельца в России выросло, 11% опрошенных. Затруднились ответить, как именно меняется качество продукции при смене бренда 33%, отметили ухудшение 30%.

Не заметили никаких изменений качества продукции 27% респондентов. Треть граждан (33%) ещё не успели оценить качество товаров и услуг после ухода из России западных брендов.

Интернет-опрос проведен 20–23 августа 2022 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, не ожидают никаких перемен в своей жизни из-за ухода западных брендов с российского рынка 68% граждан.

Читайте подробнее: ВЦИОМ выяснил, будут ли жители России жалеть об уходе западных брендов