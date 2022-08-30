Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Представители Центристов заседают в двух из трех муниципалитетах Швеции — гораздо больше всех остальных парламентских партий Швеции. И это происходит несмотря на то, что партия далеко не самая многочисленная, сообщает телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Швеции

Когда через два месяца после выборов 2018 года редакция SVT проверила состав муниципальных правлений по всей Швеции, в 256 из 290 муниципалитетов сидели Центристы.

«У Центристов ведь такая позиция, что они могут сотрудничать как с Социал-демократами, так и с правыми», — объяснил в эфире SVT политолог Йохан Ванстрем.

Но реальность может измениться после выборов 2022 года, предупреждают журналисты. На общенациональном уровне Центристы потеряли много избирателей по сравнению с выборами 2018 года, когда партия получила 8,6%.