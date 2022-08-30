Погибшая под Ярославлем бригада медиков ехала на вызов
Ярославль, 30 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Погибшая в аварии под Ярославлем бригада скорой помощи ехала на вызов, пациента в машине не было. Водитель и два фельдшера погибли на месте. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.
По сообщению УМВД, машина скорой помощи марки «Фиат» принадлежала Ярославской ЦРБ. Авария произошла около 10 утра, столкнулись бензовоз, скорая помощь и «Лада». Разлившееся топливо загорелось.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал оказать помощь семьям бригады скорой помощи, погибшей 30 августа в ДТП в Воробино. Об этом глава региона рассказал в социальных сетях.
Сейчас на месте работают 10 единиц техники пожарной охраны и 47 человек личного состава.
Тушение пожара продолжается. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело, свою проверку начала и прокуратура.