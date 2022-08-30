Ярославль, 30 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Погибшая в аварии под Ярославлем бригада скорой помощи ехала на вызов, пациента в машине не было. Водитель и два фельдшера погибли на месте. Об этом сообщает департамент здравоохранения региона.

ТГ-канал Михаила Евраева Авария в Воробино

По сообщению УМВД, машина скорой помощи марки «Фиат» принадлежала Ярославской ЦРБ. Авария произошла около 10 утра, столкнулись бензовоз, скорая помощь и «Лада». Разлившееся топливо загорелось.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообещал оказать помощь семьям бригады скорой помощи, погибшей 30 августа в ДТП в Воробино. Об этом глава региона рассказал в социальных сетях.

«Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла… Выражаю глубокие соболезнования родным. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь», — сказал Михаил Евраев.

Сейчас на месте работают 10 единиц техники пожарной охраны и 47 человек личного состава.

«В настоящий момент все силы и средства сосредоточены на тушении бензовоза и предотвращении распространения огня на соседние здания», — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Тушение пожара продолжается. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело, свою проверку начала и прокуратура.